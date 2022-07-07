نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي
بعد كثرة التساؤلات عن موعد ظهور نتائج الباكالوريا في سوريا للفصل الدراسي الثاني، ظهرت النتيجة في الكثير من المواقع الإلكترونية عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم في سوريا، لأنه من المعروف أن طلاب وطالبات البكالوريا في قسم الادبي والعلمي انتهي من جميع الاختبارات النهائية للصف الثانوي، لذلك كشفت الكثير من المواقع الإلكترونية عن ظهور نتيجة البكالوريا في سوريا الآن، وهنا سوف نعرض لكم نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2022.
نتائج البكالوريا في سوريا
انتهي طلاب وطالبات الثانوي في البكالوريا من أداء كافة الامتحانات النهائية في يوم 27 من شهر يونيو لعام 2022، لذلك كثرت العناوين الرئيسية عن موعد ظهور النتيجة، وأعلن وزير التربية والتعليم في سوريا خلال ساعات قليلة أن النتيجة ظهرت في جميع مواقع الانترنت لجميع محافظات سوريا.
ويمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة السورية من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة لامتحانات البكالوريا في سوريا لعام 2022، ويرجي علي جميع الطلاب والطالبات بعد الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر الإنترنت، التوجه إلى المدرسة الخاصة للتأكد من النتيجة لمنع حدوث أي أخطاء، وذلك أيضاً لاستلام الشهادة الاصلية.
طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا
للاستعلام عن النتيجة النهائية لجميع الطلاب والطالبات يرجي اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة السورية عن طريق رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022.
- بعد ذلك قم بكتابة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2022.
- اكتب اسمك ثلاثي.
حدد رقم الاكتتاب الصحيح.
- ادخل اسم المحافظة الخاصة بالطالب.
بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من سلامتها قم بالضغط على زر عرض النتيجة.
- كما أنه في النهاية سيتم عرض النتيجة بالكامل.
- ووجهت الحكومة كل التوفيق والنجاح للجميع.
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