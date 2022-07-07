موعد وتوقيت صلاه عيد الاضحي المبارك في مصر 2022 وفي السعودية 1443 والكويت والبحرين وباقي المدن …عيدكم مبارك

موعد وتوقيت صلاه عيد الاضحي المبارك في مصر 2022 وفي السعودية 1443 والكويت والبحرين، تفصلنا أيام عن موعد عيد الأضحى المبارك، لذلك يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى حسب التوقيت المحدد لكل دولة عربية ولكل مدينة في الدول العربية، إضافة إلى معرفة موعد وعدد أيام الأجازات في القطاع العام والخاص ليستعد المواطنين لقضاء الإجازة بشكل مميز ومدهش، سواء أم قضاء الإجازة على الشواطئ أو في الحدائق العامة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على توقيت صلاة عيد الأضحى في معظم الدول العربية.

موعد وتوقيت صلاه عيد الاضحي المبارك

سوف نقدم لكم موعد وتوقيت صلاه عيد الاضحي في البلاد

موعد صلاة عيد الأضحى في جمهورية مصر العربية

تم الاستعداد الكامل في جميع المديريات في جمهورية مصر العربية لإقامة الصلاة في الساحات والمساجد الكبيرة في جميع المحافظات، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدن ومحافظات مصر ما يلي:

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26

وموعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

وموعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

وموعد صلاة العيد في العريش 5:13

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25

وموعد صلاة العيد في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29

وموعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد في المنيا .5:32

وموعد صلاة العيد في الغردقة 5:22.

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

موعد صلاة العيد في جدة 6:06 صباحاً.

وموعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:04 صباحاً.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:31 صباحاً.

وموعد صلاة العيد في المدينة المنورة 6:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

سيكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة تقريباً.

من المقرر أن يكون موعد صلاة العيد 5:17 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين