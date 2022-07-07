نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى متي تبدأ للقطاعين الحكومي والخاص والبنوك إجازات المملكة العربية السعودية الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساءل ملايين المسلمين عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022م لكل قطاعات المملكة العربية السعودية سواء الحكومية أو الخاصة أو قطاعات البنوك، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد موعد إجازة العيد، حيث أنه بعد أيام بسيطة سنستقبل عيد الأضحى المبارك وأيام مبارك، والأعياد هي مناسبات لها مكانة عظيمة في نفوس جميع المسلمين وفرصة لتهدئة النفوس وفض الخلافات والمشاكل بين الناس ومباركة بعضهم البعض.

موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي السعودي 1443

حدد القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وأكد أن الإجازة من المقرر أن تبدأ من يوم السبت الموافق التاسع من يوليو 2022م أي العاشر من ذي الحجة لعام 1443هـ وهو أول أيام عيد الأضحى وتستمر الإجازة حتى آخر أيام العيد وهي يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022م الذي يقابل في التقويم الهجري الثالث عشر من ذي الحجة.

متى إجازة العيد بالقطاع الخاص في السعودية

بالنسبة إلى عطلة عيد الأضحى المبارك للموظفين في قطاع المملكة العربية السعودية الخاص فإن الإجازة من المتوقع أن تبدأ من يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفات الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022م أي يوم التاسع من ذي الحجة 1443هـ وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من ذي الحجة 1443هـ أي يوم الثاني عشر من شهر يوليو 2022م.

عطلة عيد الأضحى المبارك للمدارس السعودية

أما بالنسبة إلى عطلة عيد الأضحى في جميع مدارس المملكة العربية السعودية فهي من المتوقع أن تبدأ من يوم الثلاثين من شهر يونيو الجاري 2022م وتستمر حتى عودة الطلاب لسنة دراسية جديدة والتي تستمر حتى شهرين تقريبًا منذ آخر اختبار لهم في نهاية العام الدراسي.

إجازات المملكة العربية السعودية الرسمية