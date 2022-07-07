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عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم الثلاثي الثانوية العامة 2022 برقم الاكتتاب، من موقع وزارة التربية، حيث أوضحت وزارة التربية السورية منذ قليل أن نسب النجاح في العام الماضي بلغت 59.36% عن نتائج الثانوية المهنية النفطية، وأكد دارم طباع وزير التعليم السورية أن نتائج الثانوية البكالوريا أدبي وعلمي مميزة جدا وتبشر بتفوق كبير للطلاب والطالبات وتختلف بشكل كبير عن الأعوام الماضية، لذا سنقوم بكشف النتيجة عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

أعلن وزير التعليم دارم طباع عن انتهاء وزارة التعليم السورية منذ قليل من تصحيح نماذج الاختبارات النهائية للبكالوريا هذا بعد أن شددت الوزارة على المعلمين والمعلمات بضرورة إنجاز تصحيح الامتحانات، كي يستطيع الطلاب والطالبات التعرف على النتيجة في اقرب وقت، وذلك بسبب حالة القلق والتوتر الذي صاحب الأسر السورية خلال الأيام الماضية.

حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاع مكثف في عمليات البحث عن نتائج البكالوريا السورية 2022، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم السورية من وضع امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظروف وإجراءات احترازية قوية ضمنت بشكل كبير عدم تعرض التلاميذ إلي الإصابة بفيروس كورونا، وبدأت عمليات التصحيح مؤخراً وبينت المؤشرات الأولية للنتيجة النهائية مؤشر جيد جداً.

فالكل يرغب أن تكون نتائج الأبناء جيدة وخاصة وان هذه المرحلة التعليمية الأهم في حياة كل شخص، فمن منا لا يريد أن يكون ابنه أو بنته في صفوف الكليات العليا بسوريا، بالطبع الجميع يرغب في ذلك لهنا نقدم إليكم أسهل الخطوات التي تعرفك النتيجة وانت في بيتك عبر الموقع الرسمي لعرض نتائج التاسع البكالوريا 2022

نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم الثلاثي

أصبح أكثر ما يشغل الأسر السورية هذه الساعات هي معرفة نتائج البكالوريا 2022 الشهادة الثانوية علمي وأدبي، من أجل إنهاء حالة القلق الذي أصبحت عناوين الأيام الأخيرة في كل البرامج والمواقع الإلكترونية، لذا أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن عملية التصحيح انتهت منذ ساعات قليلة، وسيعقد مؤتمر صحفي نقدم فيه الفائزين بالمراكز الأولى في القسم العلمي والأدبي المرحلة الأولى.

على جانب آخر بدأت الإدارات التعليمية المختلفة توضح متي نتائج البكالوريا وإعلان اسم الأوائل في مرحلة البكالوريا بداية من السبت من هذا الأسبوع، كل ما عليك هو الدخول علي رابط نتائج البكالوريا (نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2022) ومنها الدخول علي الدخول علي مربع المحافظة التي تنتمي إليها وفي المربع الأخر عليك الضغط علي رقم الاكتتاب ومن ثم الضغط علي مربع البحث، لحظات بسيطة ويتم أظهار النتيجة مباشرة علي الوجه الرئيسية، لذا يتمني لكم فريق عمل موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالب في هذه المرحلة التعليمية الأهم في حياة جميع الطلبة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022

لم يعد أمامك عزيزي الطالب والطالبة سوي إتباع بضع خطوات للحصول على النتائج للمرحلة الثانوية وذلك بعد إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية. كتابة رقم الاكتئاب. اختار المحافظة النقر على كلمة البحث. يتم النقر على عرض النتيجة.

يمكنك صديقي الطالب صديقتي الطالب الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022 سوريا من خلال تطبيق النتائج التابع لوزارة التربية السورية، أو من خلال رابط moed.gov sy، حدد التخصص أو الفئة سواء كانت علمي أو ادبي، فيما ينبغي على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الراغبين في التعرف على النتيجة النهائية من خلال تطبيق النتائج تشغيل VPN.

ختام: نظراً لما هو متوقع من ضغط شديد على رابط موقع وزارة التربية، من الجميع الراغبين في التعرف على النتائج، فقد تجد تعطل الموقع بعض الشي، لذا نقدم لكم المساعدة في التعليقات اكتب رقمك في التعليق لنمكنكم من النتيجة أسفل هذا المقال نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم الثلاثي الثانوية العامة 2022 برقم الاكتتاب.