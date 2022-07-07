خدمات تطبيق توكلنا الجديدة وإضافة خدمة المصحف الشريف ومواقيت الصلاة علي التطبيق

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة دائما مختلفة وتهدف إلي خدمة جميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتسهيل عليهم في جميع الأمور الحياتية داخل المملكة، وقد قام التطبيق خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق 7من يونيو 2022 ميلادية من الإعلان عن إضافة ثلاث خدمات دينية جديدة في التطبيق، وقد تم الإعلان علي مواقع التواصل الاجتماعي إلي أن التطبيق قام بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد علي إطلاق بعض الخدمات الدينية الجديدة، للتسهيل علي الكثير من المواطنين والمقيمين مواقيت الصلاة وقراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف علي التطبيق، ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل بالخدمات الجديدة المقدمة علي لتطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة

Tweets by TawakkalnaApp

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أعلان نتائج حجاج الداخل عبر توكلنا، أما عن الخدمات التي قام بتقديمها فهي تعمل علي خلق تجربة دينية متكاملة لجميع المواطنين و المقيمين في المملكة أما عن الخدمات فهي كالتالي:

خدمة اتجاه القبلة : وتهدف تلك الخدمة إلي توجيه العديد من المغتربين علي تحديد اتجاه القبلة لأداء الصلوات، كما تساعد المواطنين أثناء تواجدهم في مكان جديد في تحديد أتجاه القبلة.

: وتهدف تلك الخدمة إلي توجيه العديد من المغتربين علي تحديد اتجاه القبلة لأداء الصلوات، كما تساعد المواطنين أثناء تواجدهم في مكان جديد في تحديد أتجاه القبلة. توفير خدمة مواقيت الصلاة : وتهدف تلك الخدمة إلي تمكين جميع المواطنين والمقيمين من معرفة مواعيد الصلوات الخمس في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

: وتهدف تلك الخدمة إلي تمكين جميع المواطنين والمقيمين من معرفة مواعيد الصلوات الخمس في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. خدمة المصحف الشريف: وتهدف الخدمة إلي إمكانية القراءة علي المصحف من خلال التطبيق.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة طباعة الجواز الصحي عبر توكلنا، أما عن إنشاء حساب عبر التطبيق فعليك اتباع الخطوات التالية: