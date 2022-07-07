200 ألف بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

200 ألف بإيداع خلال 24 ساعة فقط ، تمويل شخصي سهل وميسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن حلول تمويلية توفر له السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية.

200 ألف نقدى فورى بإيداع خلال 24 ساعة فقط

تمويلك فورى وميسر بالتقسيط علي دفعات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية المتميزة التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة الاحتياجات المالية والشرائية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما تتيح شركة التيسير للتمويل للعميل إمكانية الحصول على المبالغ المالية خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

ما هى الإمتيازات التي توفرها شركة التيسير للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج ؟

توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي. التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي من شركة التيسير للتمويل. تمويل شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. توفر شركة التيسير للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت. يمكن للعميل الإطلاع على المزيد من العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل علي الإنترنت . يمكن أن يحصل العميل علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تعرف على الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل