رسميًا.. المؤسسة العامة للتأمينات تعلن موعد صرف رواتب التقاعد المدني والعسكري لهذا الشهر

تعد مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات التي تتعامل مع المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الهيئة العامة للتقاعد عن موعد نزول المعاشات للمستفيدين بحلول شهر ذي الحجة، وحول التسجيل في مؤسسة معاشات حكومية، وكيفية الحصول على معلومات حول الأجور من سجل المواطنين، مع الزيادات السنوية التي يتم صرفها لكافة المستفيدين، فضلاً عن أن المؤسسة تدعم الكثير من المواطنين الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل بالمؤسسة الوطنية للتقاعد

للتسجيل في مكتب التقاعد الوطني واستلام معاشك الشهري، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى بوابة المؤسسة العامة للتقاعد.

ثم انقر فوق تسجيل شخصي.

بعد الدخول إلى صفحة التسجيل الجديدة، انقر فوق “تسجيل مستخدم جديد”.

سترى بعض الرموز الفارغة حيث تحتاج إلى إدخال التفاصيل والتفاصيل مثل رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد ورمز التحقق بشكل صحيح.

ثم اقبل شروط الاستخدام وأخيراً انقر فوق “تسجيل”.

وقبل الخطوة الأخيرة عليك التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها.

بعد هذه الخطوات، انقر فوق تسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للسماح لك بتسجيل الدخول إلى حسابك.

شهادة معاش العمل من مكتب التسجيل

لمعرفة المزيد حول المعاشات التقاعدية الصادرة عن وكالة التقاعد الحكومية، انتقل إلى الموقع الخاص بحساب استحقاقات التقاعد واتبع الخطوات الموضحة على الموقع أو من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة الموضح سابقًا. ثم أدخل الخدمات التي تقدمها المؤسسة واختر من بينها لتحديد بيانات معاشك التقاعدي، وهذا يسمح لك بمشاهدة بيانات الراتب.

متى يحسب معاش المتقاعدين؟

وبالعودة إلى تاريخ تخفيض رواتب التقاعد لهذا الشهر، ستكون قادرًا على معرفة كيفية دفع رواتب التقاعد الخاصة أو العسكرية يوم الاثنين 26-12-1443 هـ، الموافق 25 يوليو 2022، وذلك باستخدام حاسبة حساب المواطن، سيتم تحويل الأجور إلى حسابات جميع المستفيدين من وكالة التقاعد الوطنية من هذا التاريخ، وإذا واجهتك أي مشاكل أثناء دفع راتبك، يرجى الاتصال بمكتب التقاعد الوطني (8001248889).