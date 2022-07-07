ألمانيا: لن نسمح بأن تطال تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا دولا أخرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 06:28 مساءً - قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها لن تسمح بأن تطال تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا دولا أخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أنه إذا سمحنا للدول الكبرى باجتياح جيرانها لن تشعر الدول الصغرى بالأمان.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتمد على دعم كونجرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

جاء ذلك، في منشور كتبه زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس عقب لقائه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال في العاصمة كييف.