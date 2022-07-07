ترحيب عربى بتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعى البيئى والإنذار المبكر

جدة - نرمين السيد - وشدد كبار المسؤولين العرب، فى توصيات لدى ختام اجتماعهم، اليوم الخميس، والذى عقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن تأسيس هذه الشبكة سيعزز إنشاء أو تطوير الشبكات الوطنية للرصد الإشعاعى والإنذار المبكر فى الدول العربية؛ لمواجهة أى حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتى يمكن أن ينجم عنها عواقب تعرض العاملين والمواطن العربى لمخاطر "الإشعاع المؤين"، كما ستساهم الشبكة فى بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية والتعاون العربى فى مجال الإستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والتعافى منها.

وأشاروا إلى أن الاجتماع يأتى إدراكا من الدول العربية للمخاطر التى قد تترتب على أى حادث نووى أو إشعاعى والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى تترتب عليه؛ لأن المنطقة العربية محاطة بكم هائل من المنشآت النووية والإشعاعية فى الدول القريبة منها جغرافيا والمتاخمة لها، واستشعارا بأهمية التعاون والتآزر العربى فى الاستعداد والتصدى لأى حوادث والتخفيف من آثارها.

وأكد المشاركون، على الدور المحورى للهيئة العربية للطاقة الذرية وجهودها فى التنسيق بين الدول العربية فى مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية؛ وذلك لمواجهة أى حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعى للبيئة او أى تداعيات أخرى على جميع القطاعات وتعريض المواطن العربى لأخطار الإشعاعات الجسيمة؛ وهو ما يحتم انخراط جميع الدول العربية فى عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية.

واعتبروا أن الاجتماع بمثابة وضع حجر الأساس لإعداد خارطة طريق عربية مشتركة لتطوير بنية تحتية وطنية وإقليمية للاستعداد والاستجابة للحادثات والحوادث النووية والإشعاعية، وأنه يرسى أسس التعاون العربى فى مجال الاستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويساهم فى خلق جو من التعاون والتنسيق، كما يضع أرضية مشتركة لتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية فى مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، ويدفع نحو رفع الوعى على مستوى متخذى القرار بأهمية الرصد الإشعاعى البيئى وخاصة فى ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة التى تحتم هذا التعاون.

وأكدوا أن الاجتماع استعرض أهمية الشبكة العربية للرصد الإشعاعى البيئى والإنذار المبكر، فى الاستعداد العربى لمواجهة أى حادث نووى أو إشعاعى بغرض تحفيز الدول العربية للانضمام لها، وساهم فى التعرف على إمكانات الدول العربية فى مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ومناقشة سبل تطوير خطط الطوارئ الوطنية والعربية.

ودعا المشاركون، الدول العربية، التى لم تنضم بعد، الى الانضمام إلى عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية. كما دعوا الدول العربية، التى لم تقم بذلك بعد، للانضمام الى الشبكة العربية للرصد الإشعاعى البيئى والإستفادة من برامجها فى بناء القدرات المتعلقة بالرصد الإشعاعى والإنذار المبكر.

وكلفوا الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل سويا على دعم الشبكة العربية وتوفير الظروف اللازمة لتطويرها واستدامتها.

وطلبوا من الهيئة العربية للطاقة الذرية، إعداد خارطة طريق للتعاون العربى للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية؛ استجابة لدعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى الدول العربية وجامعة الدول العربية وهيئاتها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توفير الغطاء السياسى، الذى يضمن دعم الشبكة العربية للرصد الاشعاعى والانذار المبكر على أعلى مستويات اتخاذ القرار فى المنطقة العربية واعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالطرق المتبعة حال الانتهاء منها.

كما دعوا الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع تنسيقى فى النصف الأول من عام 2023 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية؛ لمراجعة ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للتعاون العربى للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية وما تم إنجازه، ورصد انضمام الدول العربية الى الشبكة العربية للرصد الاشعاعى والانذار المبكر، ووضع آلية للعمل فى المرحلة القادمة.

وطالبوا الهيئة العربية للطاقة الذرية بدراسة إمكانية وجدوى إنشاء معهد عربى للطوارئ الاشعاعية والنووية، فى إطار هياكله، والذى اقترحته الجمهورية اليمنية؛ بما يتوائم مع أنظمة جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.