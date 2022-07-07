لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجى

وأضاف لافروف، فى اجتماع مع وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، أن روسيا تقدر بشدة نتائج قمة بكين، حيث ناقش قادة البلدين بالتفصيل مهام الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح أنه "على خلفية النهج الاستراتيجى للولايات المتحدة وسعيها لمضاعفة احتواء التنمية فى بلادنا، نواصل زيادة حجم التعاون وتوسيع نطاقه".
وشدد على أن العلاقات الروسية - الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة وسيواصل البلدان تطوير أشكال جديدة للتعاون، لا تتأثر بالعوامل السلبية الخارجية.
وعقد وزير الخارجية الروسى، اجتماعات مع نظيريه التركى مولود تشاووش أوغلو، والصينى وانغ يى، فى جزيرة بالى الإندونيسية، حيث تنطلق اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
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