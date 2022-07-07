إعرفها نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الرقم والاسم “moed.gov.sy” موقع وزارة التربية وتطبيق النتائج

ينشر لكم ثقفني، رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية، يواصل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة من طلاب الشعبة العلمي والأدبي البحث للتعرف على موعد إعلان وزارة التربية عن نتيجة البكالوريا للعام الدراسي 2021-2022، وقد كشفت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يوم أمس الأربعاء 6 يوليو الجاري، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها، حيث يظهر في المقطع إدخال بيانات الطلاب والدرجات تمهيدا لإعلان نتائج البكالوريا، حيث تستعد الوزارة خلال وقت قريب للإعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن النتيجة حسب الرقم أو من خلال اسم الطالب.

نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم

أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه يمكن معرفة نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم، حيث يستطيع طلاب مدارس الثانوية العامة في جميع المحافظات السورية الاستعلام الإلكتروني للحصول على النتيجة والتعرف عليها عبر موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، أيضا يمكن للطلاب وذويهم استخراج النتائج من خلال تطبيق نتائج الامتحانات الذي أطلقه الوزارة لهذا الشأن وقالت الوزارة بأنه قد قامت بتحديث التطبيق لتخفيف الضغط على الموقع أثناء الاستعلام عن النتائج، ويمكن للطلاب تحميل التطبيق لأجهزة الهاتف العاملة بنظام الأندرويد عبر موقع الوزارة، كما ستوفر نسخة للهواتف العاملة بنظام أي أو أس، و سنتعرف على طريقة الحصول على التطبيق.

نتائج البكالوريا 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب

تساءل طلاب وطالبات الفرع العلمي والأدبي عن رابط نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2022 في سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب، وذلك بعد أن أكدت وزارة التربية السورية انتهاء جميع أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب داخل الكنترولات، حيث أشارت مصادر في الوزارة إلى قرب اعتماد النتائج والإعلان عنها، وستكون متاحة أمام كافة الطلاب من خلال تطبيق نتائج الامتحانات العامة او عبر الرابط الرسمي للوزارة، وتوقعت مصادر ان يكون الإعلان عن النتيجة وظهورها اليوم الخميس أو غدا الجمعة لكن لم تصدر الوزارة أي تأكيد بعد لموعد ظهور النتائج.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب

تشتد نسبة البحث من قبل أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة، وذلك لمعرفة طريقة استخراج نتيجة البكالوريا 2022 حسب الرقم والاسم، وكما ذكرنا لكم سابقا فإن الاستعلام يكون بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، ونستعرض لكم كافة الخطوات اللازمة للاطلاع على النتيجة، حيث يجب على الطالب الراغب في معرفة النتيجة فور الإعلان عنها رسميا، اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة، مع ضرورة كتابة البيانات بالشكل الصحيح منعا لحدوث مشاكل وعدم ظهور النتيجة.