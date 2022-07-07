نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُتاح نتائج البكالوريا سوريا من خلال موقع الوزارة الرسمي بالاسم ورقم الاكتتاب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أنتهي كافة الطلاب والطالبات من الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة، وقد بدأ كافة أولياء الأمور والطلاب والطالبات، في البحث عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 ، حتى تطمئن قلوبهم، ولقد أنهى أيضاً طلاب البكالوريا امتحاناتهم منذ فترة، ولذلك يبحثون عن نتائج امتحاناتهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم في هذا المقال.

وحالياً ينتظر كافة طلاب وطالبات الشهادة الثانوية (البكالوريا) في كافة مدن دولة سوريا، نتائج الامتحانات الخاصة بهم، وأيضاً نتائج الامتحانات الخاصة بأبنائهم، وهذا بسبب قيام وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان عن أن نسبة النجاح في البكالوريا مرتفعة جداً، وذلك وفقاً لما كشفت عنه اللجان الإلكترونية.

نتائج البكالوريا سوريا 2022

وفي نفس الموضوع، قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا، بالإعلان عن أنه قد تم تعيين 3000 معلم ومعلمة، ليقوموا بالعمليات التالية: تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات البكالوريا، وغيرها من الصفوف الدراسية، ورصد درجات الطلاب والطالبات في سوريا، وتحديد النتائج، وغيرها من العمليات الأخري.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا، بالإعلان عن أنها وفرت كافة وسائل الراحة لكافة المعلمين، والمعلمات، والمسؤولين عن تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات كافة الطلاب والطالبات في سوريا، وكذلك أيضاً قد تم تحديد ثلاث أماكن لتصحيح أوراق الإجابات، وهما كالتالي: أول مكان وهو المعهد التقاني الخاص بالاقتصاد المنزلي، وثاني مكان وهو مدرسة السيدة مريم، ثالث مكان وهو مدرسة أحمد سبسبي.

نتائج البكالوريا ٢٠٢١ في سوريا حسب الاسم

وأيضًا أكدت وزارة التربية والتعليم في سوريا على كافة المعلمين، والمعلمات، أن يقوموا بإعطاء كافة الطلاب، والطالبات في كافة المراحل الدراسية، ومنها مرحلة البكالوريا، الدرجات التي يستحقونها حقاً، وأن يقوموا بتجنب الوقوع في الأخطاء أثناء تصحيح أوراق الإجابات، وكما قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان عن أنه يتم حالياً تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات كلا من الفرعين وهما: طلاب الشعبة العلمية، وطلاب الشعبة الأدبية.

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