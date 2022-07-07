نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج بكالوريا سوريا 2022 وكيفية الحصول على النتيجة بالاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج بكالوريا سوريا 2022، قامت الوزارة في سوريا بالإعلان عن النتائج الخاصة بالبكالوريا في تمام الساعة الخامسة مساءًا من اليوم الموافق 7 من شهر يوليو لعام 2022 لذلك قام موقع وزارة التربية والتعليم السوري بالبدء في عرض النتائج الآن لنتعرف من خلال السطور القادمة على أهم التفاصيل حول النتيجة.

نتائج بكالوريا سوريا 2022

قامت وزارة التعليم والتربية في سوريا بالإعلان مؤخرًا عن بعض التقارير حول أنهم قد انتهوا من كافة أعمال التصحيح ورصد كافة الدرجات الخاصة بطلاب الثانوي لعام 2022 من اليوم السابع والعشرين من حزيران الماضي.

وسوف نقوم بنشر كافة نتائج البكالوريا في دولة سوريا سواء كان شعبة الأدبي أو شعبة العلمي والتي في انتظار ظهورها خلال الساعات القادمة.

ويمكن بسهولة للطالب أو ولي الأمر أن يتعرف على النتيجة بالإسم أو الرقم الخاص بالاكتتاب إلى جانب المحافظة.

موعد صدور نتائج البكالوريا 2022 سوريا

قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 في يوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو لعام 2022 لشعبتي الأدبي والعلمي.

وسيكون موعد النتيجة فى تمام الخامسة من عصر اليوم، وقد تم في الأخير إدخال كافة النتائج تزامنًا مع انتهاء كافة عمليات التصحيح لنضمن السرعة في نشر النتائج قبل أن يأتي موعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

معرفة نتائج البكالوريا 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية

قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان عن ظهور نتائج البكالوريا في تمام الخامسة عصرًا من اليوم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي يمكن إن تصل إليه من خلال النقر على الرابط التالي.

كما يمكن أن تتعرف على النتيجة من خلال رقم الاكتتاب او اسم المستخدم فقط والمحافظة التي منها للقسمين العلمي والأدبي من خلال النقر هنا.