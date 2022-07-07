“خدمات الكترونية” لينك ورابط مباشر الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2022 عبر http://www.moe.gov.ye/

يترقب طلاب الثانوية العامة في اليمن في جميع أنحاء المدن المختلفة بالتعرف على نتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الاول 2022، والتي قد أنتهى الطلاب منها خلال الفترة الاخيرة بناء على كافة الضوابط والإجراءات التي قد اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي تعد واحدة من أهم النتائج التي يحرص عليها الطلاب وأولياء الامور تمهيدا للمرحلة الدراسية المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن صنعاء 2022 وموعد اعلان النتائج رسميا.

نتائج الثانوية العامة في اليمن صنعاء 2022

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم في صنعاء رسميا خلال الايام الماضية أنه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من الأعمال التي تخص اختبارات الثانوية العامة في اليمن، وهي الامتحانات التي قد تم الانتهاء منها في أواخر الشهر المنقضي، كما كام الطلاب في الصف التاسع أساسي من امتحانات الشهادة الأساسية رسميا والتي كانت ثد بدأت يوم الأحد الموافق 27 من نفس الشهر، وفي هذا التوقيت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا منذ ساعات قليلة، أن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد رسميا الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وهي النتائج التي يتم الحصول عليها بسهولة من قبل جميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج ثالث ثانوي اليمن 2022 بجميع المحافظات اليمنية من خلال رقم الجلوس أو البحث بالاسم، ولم تعلن الوزارة التوقيت الرسمي الخاص لإعلان النتيجة، كما سيتم الكشف عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية اليمنية فوز اعتماد النتيجة من قبل الجهات الرسمية.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن صنعاء

يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في جميع انحاء اليمن بسهولة 2022، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.