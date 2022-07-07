نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 تطبيق نتائج الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022، التي ينتظرها الكثير والكثير من طلاب الثانوية العامة السورية، ولا سيما بعد الإعلان عن انتهاء مراجعة نماذج الاختبارات لهذا العام، في هذا التقرير نوضح إليكم كيفية الحصول على نتائج البكالوريا 2022، من خلال الرابط الرسمي والخطوات المطلوبة، وذلك من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022

يقوم الطلاب المقيدين بشهادة البكالوريا 2022، بالدخول علي الرابط الخاص بنتائج البكالوريا للاستعلام عن نتائجهم واستخراجها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

قيام الطالب أو الطالبة بالدخول الي رابط موقع وزارة التربية السورية.

نقوم باختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد الصف الدراسي الذي يدرس فيه التلميذ والشعبة العلمية أو الأدبية بجانب تحديد المحافظة التي تم تأدية الامتحان فيها.

يجب كتابة الاسم في مربع الحواري الخاص به.

النقر علي كلمة بحث للإظهار النتيجة.

يتم ظهور النتيجة والحصول عليها ومعرفة جميع درجاتك.

رابط نتائج البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب ٢٠٢٢م بسوريا

يحصل الطلاب السوريين علي نتائج شهادة البكالوريا لعام ٢٠٢٢م، عن طريق الدخول علي رابط نتيجة البكالوريا 2022، عبر كتابة الاسم أو رقم الاكتتاب الخاص بالطالب أو الطالبة لاستخراج النتيجة، وذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية الذي تقدم الحكومة السورية النتيجة من خلاله ليتم الضغط علي هذا الرابط moed.gov.xn--sy-1qd لتلقي النتيجة ومعرفة درجات جميع المواد.

موعد ظهور نتيجة البكالوريا بسوريا 2022

أفادت مصادر من قبل وزارة التربية السورية عن انه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتصحيح النتيجة والمراجعة حيث يتم الإعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا ٢٠٢٢م بسوريا شعبة العلمي والأدبي رسميا وذلك خلال الساعات القليلة القادمة في جميع المحافظات ليتم الاستعلام عنها والحصول عليها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022، يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، وذلك للتخصص الادبي والعلمي، يذكر أن عدد سنوات البكالوريا ثلاث سنوات، تبدأ من العاشر وحتي الثاني عشر، لذا يمكن تنزيل النتيجة من خلال رابط تطبيق نتيجة البكالوريا سوريا 2022 بعد إعلان النتيجة.

تنبيه هام جدا: نحن نتابع معكم نتائج البكالوريا السورية 2022 أول بأول، ونؤكد حرصنا الدائم في مساعدة الطلاب والطالبات، وتبسيط خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022، فيما يمكننا مساعدتك أيضا في صندوق التعليقات، كل ما عليك أن تكتب اسمك ورقمك والقسم علمي أو أدبي وسنرفع لك النتيجة مباشرةً، أسفل هذا المقال الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022.