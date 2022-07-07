نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام على نتائج البكالوريا في سوريا…وكيفية الحصول على النتيجة في المقال التالي
بدأ طلاب وطالبات البكالوريا بعد الانتهاء من اداء كافة الاختبارات النهائية في سوريا لعام 2022 في البحث عن نتائج البكالوريا للفصل الدراسي النهائي لعام 2022، والذي سيكون عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، وذلك كما أعلنة وزير التربية والتعليم بعد حاله شديدة من التوتر والقلق الذي انتاب الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة حول موعد النتيجة النهائية، وهنا سوف نعرض لكم نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2022.
نتائج البكالوريا في سوريا
من المعروف أن طلاب وطالبات البكالوريا في القسم الادبي والعلمي، اجتازوا جميع الاختبارات في الشهر الماضي يوم 27 لعام 2022، لذلك بدأوا يتسألون عن موعد ظهور النتيجة النهائية.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في سوريا أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات للطلاب، علي أن يتم عرضها في الساعات القادمة من الآن.
وسبب الإعلان عنها عبر مواقع الانترنت هو انتشار فيروس كورونا، ولعدم حدوث أي تراحم بين الطلاب والطالبات فور الاستعلام عن النتيجة داخل المدراس، أعلن الوزير أن النتيجة سوف تعرض علي الانترنت للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.
كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا
وللاستعلام عن نتيجة البكالوريا في سوريا اتباع الطرق التالية:
- أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرئيسي الخاص بالوزارة عن طريق الرابط الإلكتروني نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2022.
- ثم حدد الشعبة الخاصة بالطالب.
- حدد اسم المحافظة.
- ادخل جميع البيانات الخاصة بالطالب من حيث الاسم ثلاثي ورقم الاشتراك الكامل.
بعد ذلك قم بحفظ جميع الخطوات.
- كما أنه في النهاية انقر على كلمة أظهر النتيجة الموجود اسفل الصفحة وانتظر قليلاً.
- حيث أنه بعد ذلك سيتم رفع النتيجة النهائية الخاصة بالطالب مع الدرجات المستحقة.
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