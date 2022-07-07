مقتل سبعة مدنيين فى قصف روسى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قتلت سبعة مدنيين خلال قصف بدونيتسك، فى غضون الساعات الـ24 ساعة الماضية.





وقال كيريلينكو -فى منشور عبر تطبيق "تليجرام"، إنه "فى 6 يوليو، قتل الروس سبعة مدنيين فى منطقة دونيتسك: ثلاثة فى توريتسك، واثنان فى أفدييفكا، وواحد فى كوديم وواحد فى سيفرسك. وأصيب شخصان آخران". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

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