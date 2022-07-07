العالم اليوم - بعد الفوز.. أنس جابر تتحدث عن تونس و"اللقطة المتواضعة"

انتم الان تتابعون خبر بعد الفوز.. أنس جابر تتحدث عن تونس و"اللقطة المتواضعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 05:15 مساءً - "أنا امرأة تونسية فخورة"، بهذه العبارة ودعت نجمة التنس أنس جابر جماهير الملعب الرئيسي في ويمبلدون، بعد دخولها التاريخ ووصولها المباراة النهائية.

ووصلت أنس جابر المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، بعد هزيمتها للألمانية تاتيانا ماريا، بواقع مجموعتين لواحدة، الخميس.

وفور انتهاء المباراة، توجهت جابر مباشرة لمواساة خصمتها ماريا، وتحدثت معها طويلا، بينما ابتسمت الأخيرة.

وبعد جلوس ماريا، فاجأت أنس جابر جمهور المباراة، وذهبت لماريا وأجبرتها على النهوض، ووضعتها في منتصف الملعب، وطلبت من الجماهير التصفيق لها، في لفتة جميلة أثارت إعجاب الحاضرين واعتبرها جماهير اللعبة "لفتة تواضع كبيرة" من جابر.

وأكدت جابر لاحقا أنها أرادت أن تتشارك لحظة النهاية مع ماريا، لأنها تعتبرها "مصدر إلهام"، خاصة بعد عودتها للعب بقوة بالرغم من إنجابها طفلين.

وبعد اللقاء، أكدت جابر أنها منحت العديد من التضحيات للوصول إلى هذا المكان، وأنها فخورة جدا.

وقالت جابر مازحة: "لقد قتلتني ماريا بضرباتها. هي تدين لي بحفلة شواء الآن بعد أن أجبرتني على الركض طول اليوم".

ووجهت جابر التحية لماريا، وقالت إنها "لا تستسلم أبدا، وأن عودتها للملاعب بهذه القوة بعد ولادتها لطفلتين أمر مذهل".

وفي النهاية قالت جابر بابتسامة "أنا تونسية فخورة ببلدي. أحاول دائما أن أكون مصدر إلهام للجميع هناك، حتى خارج الملعب".

وستواجه جابر في المباراة النهائية مساء السبت، الفائزة من موقعة الكازاخستانية ألينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب.