العالم اليوم - لاعبة أميركية محتجزة في روسيا بسبب "السائل المخدر"

انتم الان تتابعون خبر لاعبة أميركية محتجزة في روسيا بسبب "السائل المخدر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 05:15 مساءً - اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، الخميس، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير الماضي، وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.

وقالت غرينر للمحكمة "أرغب في الإقرار بالذنب في جميع التهم"، مؤكدة أنه "لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي"، وفق "فرانس برس".

ووصلت لاعبة فريق فينكس ميركوري إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وعند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو، أوقفت السلطات وبحوزتها، وفقا للاتهام، زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية كانت في حقيبتها.