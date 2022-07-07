العالم اليوم - أنس جابر تكتب التاريخ.. أول عربية في نهائي ويمبلدون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 05:15 مساءً - واصلت النجمة التونسية المتألقة أنس جابر، كتابة التاريخ في سجلات الرياضة العالمية والعربية، بوصولها لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

ونجحت أنس جابر بالوصول للمباراة النهائية، بعد هزيمتها للألمانية تاتيانا ماريا، في مباراة نصف النهائي، بواقع (6-2) (3-6) (6-1).

وتألقت جابر أمام قرابة 10 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وقدمت لقطات رائعة، أمام "مفاجأة البطولة" تاتيانا ماريا، التي قاومت كثيرا، وخاصة في المجموعة الثانية.

ودخلت جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني إفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب إفريقية ساندرا رينولدز عام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

وستواجه جابر في المباراة النهائية مساء السبت، الفائزة من موقعة الكازاخستانية ألينا ريباكينا والرومانية سيمونا هاليب.