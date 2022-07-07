تصريح روسى جديد بشأن احتمالية فرض حد أقصى على أسعار النفط

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الروسى: "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة فى المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهى حرب لتدمير روسيا، لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية وهذا يسبب ضررا كبيرا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، صرح فى وقت سابق، بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسى ليست سوى قرار سياسى آخر سيؤدى إلى خلل فى السوق وزيادة الأسعار.

يشار إلى أن قادة دول G7 اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسى المستورد فى المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.