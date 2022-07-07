جدة - نرمين السيد - وقالت تروس، إن "جونسون اتخذ القرار الصحيح"، مضيفة أنه يجب التحلى بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين.
وكان جونسون، قد أعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين، مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم للحزب تبدأ الآن.
وفيما يخص تنحيه عن رئاسته للحكومة، قال جونسون "سأبقى فى منصبى حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، مضيفا "إصرارى على البقاء فى منصبى التزام بالوعد الذى قطعته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من وزيرة الخارجية البريطانية على استقالة جونسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.