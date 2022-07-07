أول تعليق من وزيرة الخارجية البريطانية على استقالة جونسون

جدة - نرمين السيد - وقالت تروس، إن "جونسون اتخذ القرار الصحيح"، مضيفة أنه يجب التحلى بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين.

وكان جونسون، قد أعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين، مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم للحزب تبدأ الآن.

وفيما يخص تنحيه عن رئاسته للحكومة، قال جونسون "سأبقى فى منصبى حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، مضيفا "إصرارى على البقاء فى منصبى التزام بالوعد الذى قطعته".