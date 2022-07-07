العالم اليوم - بالفيديو.. لقطة أنس جابر "الخارقة للطبيعة" تذهل الجميع

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لقطة أنس جابر "الخارقة للطبيعة" تذهل الجميع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 04:18 مساءً - خلال مباراة نصف النهائي ببطولة ويمبلدون، أذهلت النجمة التونسية أنس جابر، الجماهر والمتابعين من جديد، بلقطة استثنائية وصفها المشجعين "خارقة لقوانين الطبيعة".

وخلال تبادل الكرة بينها وبين الألمانيةتاتيانا ماريا، تعاملت جابر مع كرة صعبة بطريقة مذهلة، حيث لم تضربها بالمضرب، بل أوقفت المضرب على أرضية الملعب العشبي، تاركة الكرة لترتد بهدوء للطرف الآخر.

وبعد الحركة المذهلة قامت جابر بالاستدارة بدرجة 360 لتعود لمواجهة الشبكة، وتستعد لرد الضربة التالية، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب عشاق اللعبة.

وتواجه جابر المصنفة ثالثة، منافستها الألمانية تاتيانا ماريا، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، وتمتلك فرصة تاريخية للوصول إلى نهائي البطولة المرموقة لأول مرة بتاريخ الرياضة العربية.

وتستمر جابر بإذهال الجماهير خلال البطولة، سواء بتصريحاتها اللطيفة، أو بهيمنتها على منافساتها دون استثناء.