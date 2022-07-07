نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُـنَـا” نتائج الامتحانات المهنية 2022 || رابط صدور نتائج الامتحانات المهنية الرسمية في لبنان عبر موقع Results.vte.gov.lb في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامتحانات المهنية 2022 أثارت قلق طلاب كافة المعاهد المهنية في جمهورية لبنان. وذلك تزامنًا مع قرب إعلان صدور المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي بدولة لبنان لـ نتائج الامتحان المهنية الرسمية لكافة المدارس في الدولة وذلك لجميع الطلاب في القسم التقني والمهني. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجمهورية اللبنانية نتائج الامتحانات المهنية الرسمية 2022 في لبنان. وفي السطور التالية نستعرض معكم كافة تفاصيلها.

تحديث : أعلنت الدكتورة هنادي بري رئيس اللجنة الفاحصة والمدير العام للتعليم المهني والتقني في لبنان. أن الوزارة قد انتهت من أعمال التصحيح وإدخال العلامات وتدقيق شهادات طلاب القسم المهني والتقني. وعليه فمن المنتظر الآن صدور نتائج المتحانات المهنية الرسمية لعام 2022. ونتابع معكم اخر تطورات صدور النتيجة من خلال هذا المقال.

نتائج الامتحانات المهنية 2022

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بالجمهورية اللبنانية. نتائج الامتحانات المهنية 2022. لجميع طلاب التعليم التقني والمهني. حيث صدرت النتائج مساء يوم السبت الموافق الثاني (2) من شهر يوليو لعام 2022. إضافة إلى ذلك فقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات المهنية الرسمية من خلال موقعها الرسمي لراغبي الحصول عليها بشكل مباشر قبل صدورها في المدارس والمعاهد المهنية.

نتائج الامتحانات المهنية الرسمية 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم العالي بالجمهورية اللبنانية إلى أن نتائج الامتحانات المهنية الرسمية 2022. متاحة الآن عبر موقعها الرسمي results.vte-gov.com. وفي السطور التالية نستعرض معكم إمكانية الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

قم بالدخول إلى موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

بعد ذلك قم بتحديد السنة الحالية 2022.

وفي الخطوة التالية يتوجب عليك تحديد الدورة التي خضتها في الامتحانات المهنية.

ثم تسجيل رقم المرشح الخاص بك.

وأخيرًا قم بالنقر على زر “بحث”. وستظهر لك بعدها النتيجة.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022

أوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أن هناك موقعين إلكترونيين يتم من خلالهم صدور نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022. ويمكن من خلال هذين الموقعين للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية وهم:

موقع Results.vte.gov.lb

وأيضًا موقع Results.vte-gov.com

نتائج الامتحانات المهنية 2022 في لبنان

عقب إعلان نتائج الامتحانات المهنية 2022 في لبنان. نود الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي تصدر من خلال هذه الاختبارات التي خاضها الطلاب. العديد من الكفاءة المهنية الرسمية للدورات القادمة. والتي تتم من خلال وزارة التربية الوطنية والتعليم. ومن أبرز الكفاءات التي تخرجها الوازرة معلمو المرحلة الثانوية من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى معلمي التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. ومعلمي التعليم التأهيل الثانوي فئة أولى. إضافة إلى مساعد تقني من الدرجة الأولى و مساعد إداري من الدرجة الثانية.

وفي السياق ذاته تخرج وزارة التعليم العالي بالتعاون مع كفاءات وتخصصات أخرى تقنية ومهنية مختلفة مثل ملحق لعلم الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى. وأيضًا ملحقين تربويين من الدرجة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك تخرج الوازرة أيضًا مستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى. ومستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى. كذلك فنيين من الدرجة الأولى والثانية ومورد من الدرجة الأولى ومحررين ذو درجات مختلفة.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتائج الامتحانات المهنية الرسمية 2022 في لبنان. كما تناولنا أيضًا إمكانية الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي بالجمهورية اللبنانية Results.vte.gov.lb و موقع Results.vte-gov.com. وفي حالة واجهتكم أي مشكلة متعلقة بـ الإستعلام عن النتائج يمكنكم ترك تعليقكم في الأسفل وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.