ظهرت الان نتائج شهادة الأساس 2022 السودان في ولاية النيل وجميع الولايات برقم الجلوس moe.gov.sd

نوفر لكم نتائج شهادة الأساس 2022 بالسودان في ولاية النيل برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd، والذي يعد من أكثر المواضيع بحثًا من قبل الطلاب الذين تقدموا للامتحان من 22 مايو إلى 30 مايو من العام السابق، حيث ينتظر الآن أكثر من 200 ألف طالب لتحميل النتائج من خلال الشهادة الأساسية التي تم تجديدها من قبل وزارة التربية والتعليم، هذا وقد قامت إدارة التعليم السوداني بتوفير موقع على شبكة الإنترنت لعرض النتائج.

رابط نتائج شهادة الاساس 2022 بالسودان

من أجل القيام بمعرفة نتائج شهادة الأساس لعام 2022 في السودان فلابد من اتباع الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd.

انقر فوق رمز النتيجة في الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم، رقم الجلوس”.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

انقر فوق بحث للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

نتائج الشهادة الأساسية 2022

تعتبر شهادة الأساس من أهم الشهادات التي تحدد مصير الطالب وتعتمد على ما إذا كان الطالب ينتقل إلى مدرسة تعليم عام أو مدرسة فنية لذلك، يسعى أولياء أمور الطلاب إلى توفير أقصى درجات الراحة لأبناءهم، يتم الإعلان عن نتائج الشهادات، بعد أن صدق وزير التربية والتعليم عليها اليوم الخميس، ويتم عرضها في كافة الولايات بتمام الساعة الخامسة مساءً بحيث تكون متاحة أمام الطلبة والطالبات.

نتيجة شهادة الأساس فى السودان دور مايو

ولضمان السلامة فقد وصلت وزارة التربية والتعليم السودانية إلى 237 ألف طالب وطالبة في مرحلة الإعداد الأولي، ووزعتهم على 1221 مركزًا ومنشأة ومعاملًا معقمة في عاصمة الولاية الخرطوم، و 16 غرفة خارج السودان، وأعلنت عن وجودها، هذا وقد تم وضع الرابط التي خصصته وزارة التربية والتعليم أمام الطلاب حتى لا يحدث ازدحام عند المدارس والحد من انتشار وباء كورونا الجديد في حالة تفشي الوباء، كما أن الوزارة كانت حريصة في تصحيح ورصد الدرجات بكل دقة حتى يأخذ الجميع من الطلبة والطالبات حقوقهم على أتم وجه ولا يظلم منهم أحد.