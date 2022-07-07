نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتائج البكالوريا 2022 سوريا moed.gov.sy الإستعلام عن النتائج إلكترونياً برقم الإكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتائج البكالوريا 2022 سوريا، لذلك يهتم الآلاف من الطلبة والطالبات في الوقت الحالي بالبحث عن رابط وخطوات استخراج النتائج، حيث انة يمكن للطلاب السوريين الحصول على نتائجهم بمجرد الاعلان عن ظهورها، عن طريق رقم الاكتتاب عبر الموقع الخاص بوزارة التربية السورية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

حرصت الحكومة السورية على توفير رابط لإعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية، ويمكن للطلاب استخراج النتائج عند الدخول إلى الرابط التالي moed.gov.sy، إذ أنّ هذا الرابط الإلكتروني هو الرابط الذي تم استحداثه رسميا للاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا، وحول موعد ظهور النتائج في سوريا، فقد تداولت عدد من الصفحات و مواقع التواصل الاجتماعي على صلة رسمية بوزارة التربية والتعليم، أخبار تفيد اقتراب موعد ظهور النتيجة، حيث أعلنت الجهات المختصة الانتهاء بشكل رسمي من عمليات التصحيح لجميع المواد التي امتحن فيها طلاب البكالوريا السورية خلال الأسبوع الماضي، لذلك فكل الطلاب وأولياء أمورهم الآن في انتظار موعد صدور النتائج حسب الاسم ورقم الاكتتاب بالفرعين العلمي والأدبي في كافة المحافظات.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا الدورة الأولى

تمكن الطلاب من اجتياز امتحانات الثانوية العامة للحلقة الأولى من الفرع العلمي في كل من مواد التفتيش والرياضيات واللغة العربية والفرنسية والروسية والتربية الدينية والأحياء والتربية المدنية واللغة الإنجليزية ومادة الكيمياء وينتظرون الآن ظهور نتائج البكالوريا 2022 سوريا، كما تقدم طلاب القسم الأدبي بأداء الامتحانات النهائية في مواد الفلسفة و واللغة العربية، والعلوم الإنسانية والجغرافيا، واللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الروسية والتعليم الديني، والتاريخ والتربية المدنية و اللغة الإنجليزية.

استخراج نتائج البكالوريا 2022 سوريا

من المتوقع أن تصدر نتائج البكالوريا 2022 سوريا هذا الأسبوع، ويمكنكم استخراج النتائج باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية .

. ثانياً حدد المنطقة الطلابية.

ثالثا أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

وأخيراً اضغط على ايقونة للاطلاع على نتائج الدورة الأولى للبكالوريا 2022 سوريا.

الآلاف من الطلاب في مختلف المناطق السورية يبحثون في الوقت الحالي عن تفاصيل الاستعلام الكترونياً عن نتائج البكالوريا للعام الدراسي الجاري 2022، حيث انة لم يتبقى سوى القليلة من الوقت على ظهور النتائج بشكل رسمي لجميع الطلاب، ومن المقرر ان تظهر النتائج فور ان يتم اعتمادها على موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي.