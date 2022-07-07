نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” فتح رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022/2021 موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث المتوسط ظهرت يمكن لجميع الطلبة والطالبات في العراق معرفة النتائج بعد طول انتظار يمكن لطلاب العراق في الصف الثالث متوسط معرفة نتائجهم حالاً الآن جاء هذا الإعلان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على موقع الفيس بوك، ودعت الصفحة الطلاب الإستعلام المباشر هنا في موقع الوزارة المحدث بتسجيل البيانات الشخصية للطلاب، وكان هناك حالة كبيرة من الترقب للنتيجة وعملت الوزارة على نشر النتائج قبل إجازة عيد الأضحى، حتى يتمكن الطلاب من قضاء أجازة العيد في ظل فرحتهم بالنتيجة ونجاحهم.

ذكرت خلية الإعلام الحكومية أن وزارة التربية نشرت الآن النتيجة، بعد إجراء كافة العمليات التصحيحية التي تؤكد دقت النتيجة المعلنة، من مراجعة أكثر من مرة سواء في عملية التصحيح أو التجميع للدرجات، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم موقع نتائجنا الرسمي، وهو موقع الوزارة لكي يدخل الطلبة عليه اليوم والإطلاع على النتائج بسهولة.

تشير النتيجة إلي ارتفاعها عن العام الماضي الذي كان لفيروس كورونا، تأثيره السلبي على الدراسة في جميع الصفوف وليس الصف الثالث متوسط، فقط كما هنأ السيد الوزير الطلاب الناجحين في العام 2022 الجاري، وتمنى التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في الدور الحالي.

#عاجل

اليوم هو موعد إعلان النتائج الخاص بالامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط/ الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022. — وزارة التربية العراقية (@moedu_iq) #عاجل

اليوم هو موعد إعلان النتائج الخاص بالامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط/ الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022. — وزارة التربية العراقية (@moedu_iq) July 7, 2022

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية epedu.gov.iq. النقر على أيقونة نتائج الثالث المتوسط 2022. تحديد المحافظة التابع لها ثم تسجيل بياناتك الشخصية. الاسم والرقم الامتحاني. النقر على عرض النتيجة أو أستعلام لتظهر النتيجة فوراً.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

كما |أنه يمكن الإطلاع على النتائج بجانب موقع الوزارة الرسمي الدخول على مواقع نتائجنا وناجح، لإستخراج النتائج وهي مواقع ليست رسمية في العراق، ولكن تعرض النتيجة أيضاً كما تعرض النتائج عبر قناة التلجرام، وكل هذه الوسائل هدفها التسهيل على الطلاب في معرفة النتيجة فقط، وكان الطلاب قد أدوا الامتحانات وسط ظروف صعبة من حيث التشديد على عدم الغش الإلكتروني، الذي تسبب في تأجيل الامتحانات في العراق.

نسبة النجاح في الصف الثالث المتوسط الدور الأول

لم تنشر وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك أو موقع تويتر، نسبة النجاح العامة في الثالث المتوسط، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، نتابع الموقع بدقة وفي حالة أن تم نشر النسب العامة سنوفرها لكم فوراً، فتابعونا من خلال التحديثات المستمرة التي نقوم بها للنتيجة.

رابط النجاح ونتائجنا

يمكن لطلاب المحافظات العراقية الآن الدخول والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة في محافظات، “بغداد، المثني، كركوك، البصرة، ديالي، الكرخ، النجف، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، ديالي، وجميع المحافظات العراقية من خلال المواقع الرسمية فقط، حتى تكون النتائج المستخرجة سليمة.

لا يزال البحث مستمر بكثافة عبر الموقع الرسمي للوزارة والموقع حتى اللحظة، يعمل بكفاءة ولم يتعرض للقفل وهناك لجان متخصصة تتابع أداء الموقع لحظة باللحظة، للتدخل في الحال في حالة حدوث أي مشاكل تقنية على الموقع.

موقع وزارة التربية العراقية

نشرت اليوم الوزارة النتائج الرسمية للصف الثالث المتوسط الدور الأول للعام 2022/2021.

الوزارة عملت كل ما تستطيع من أجل أن تخرج النتيجة مطابقة للمستوى الفعلي للطلاب ولا يظلم أي طالب.

هنأت الوزارة الطلاب الناجحين وتمنت حظ أوفر للطلاب الذين لم يوفقوا في أمتحان الدور الأول.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الفصل الثاني

لا يزال البحث مستمر من قبل الطلاب على النتيجة والموقع الآن يعمل بسهولة، ومتاح بعد أن خف الضغط الكبير عن الموقع بعد الهجمة الكبيرة على الموقع في الدقائق الأولى من تفعيله، ومن لم يحصل على النتيجة الآن عليه الدخول والإستعلام الموقع فعال ومتاح، بدون أي مشاكل تقنية في الموقع.