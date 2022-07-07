ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 552 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و344 ألفا و993 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 88.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ672 ألفا و790 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 525 ألفا و305 وفيات.