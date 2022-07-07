العالم اليوم - مقتل "عراب المانغا" بشكل غامض.. وصدمة في اليابان

انتم الان تتابعون خبر مقتل "عراب المانغا" بشكل غامض.. وصدمة في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 03:21 مساءً - صدمة كبيرة تعرض لها الشعب الياباني، بعد العثور على مبتكر واحدة من أشهر المسلسلات الكرتونية، متوفيا بطريقة غامضة.

وذكرت وسائل إعلام الخميس أنه تم العثور في البحر على جثة فنان ياباني ابتكر سلسلة المانغا الكوميدية الناجحة يوغي يو، التي انبثق عنها امتيازا إعلاميا عالميا يشمل لعبة أوراق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.كيه.إتش)، أن كازوكي تاكاهاشي (60 عاما) واسمه الأول الحقيقي كازو، عُثر عليه وهو يرتدي معدات الغطس ويطفو في البحر بالقرب من ناجو في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية في وقت مبكر الأربعاء، وتم التعرف عليه في اليوم التالي.

ولا زالت السلطات تحقق في ملابسات الوفا الغامضة.

ظهرت يوغي يو، التي تعني ملك الألعاب، كمسلسل كوميدي واستمرت بين 1996 و2004 وتدور حول صبي يحل النزاعات باستخدام ألعاب مختلفة.

وأدى ذلك إلى سلسلة أخرى من الرسوم الهزلية اليابانية المعروفة باسم المانغا، وهي شكل من أشكال الروايات الهزلية أو المصورة ذات الجذور الفنية بأسلوب ياباني تقليدي، بالإضافة إلى ألعاب فيديو ولعبة بطاقات انتشرت في جميع أنحاء العالم.