العالم اليوم - فيديو يرصد نيزكا نادرا.. ظهر في وضح النهار

انتم الان تتابعون خبر فيديو يرصد نيزكا نادرا.. ظهر في وضح النهار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 03:21 مساءً - اندفع سكان نيوزيلندا صوب شبكات التواصل للإبلاغ عن أمر غريب شاهدوه، الخميس، وهو نيزك يحلق في وضح النهار، بينما شبّه آخرون صوت انفجاره بصوت الزلزال، حتى ظن البعض أنه كذلك.

وبحسب وكالة "رويترز"، سطع نيزك في السماء فوق ولينغتون عاصمة نيوزيلندا اليوم.

وقال عشرات من الشهود إنه رأوا شعاعا من الضوء الساطع، وسمعوا دوي انفجار مع مرور كرة من النار فوق المدينة.

وكان مايك كزنز يعمل في المنزل بالقرب من العاصمة عندما أضيئت الغرفة بدرجات من اللون البرتقالي المائل إلى الزرقة.

وقال: "ركضت للخارج وشاهدت أثره ثم سمعت صوت هدير منخفض مثلما يحدث في بداية الزلزال".

ولم ترد تقارير عن اصطدام النيزك بالأرض أو المحيط ولم يتم العثور على أي أجزاء منه.

من جانبه، قال آلان غيلمور، عالم الفلك في مرصد "ماونت" جون بجامعة كانتربري، إن مرور نيزك ساطع عبر الغلاف الجوي بسرعة كبيرة أمر نادر الحدوث فوق منطقة حضرية.

وأضاف: "كان وهاجا للغاية، لذا لا بد أنه كان جسما كبيرا إلى حد ما".

وأشار إلى أن الدوي الذي سمعه الناس يشير إلى أن الجسم مر في نطاق 60 كيلومترا من الأرض.

وحسبما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يعتقد العلماء أن الذي شاهده سكان نيوزيلندا هو نيزك.

وقال علماء زلازل إنهم رصدوا موجة صوتية مفترضة من الجسم الطائر، بينما رصد علماء الأرصاد الجوية جسما أو أثر دخانه على الرادار.

ومن جانبه، قال عالم الفضاء النيوزيلندي الذي عمل لصالح وكالة "ناسا" في الماضي، دنكان ستيل، إن الجسم كان على الأرجح قطعة من نيزك.

وأضاف أن رؤية ظاهرة كهذه في وضح النهار أمر نادر.