عاجل- جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، "أنا حزين للتخلى عن الحزب وترك أفضل وظيفة فى العالم"، مضيفا أن حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة، مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم للحزب تبدأ الآن.

وفيما يخص تنحيه عن رئاسته للحكومة، قال جونسون "سأبقى فى منصبى حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، مضيفا "إصرارى على البقاء فى منصبى التزام بالوعد الذى قطعته".

وتابع جونسون بالقول "فخور بإنجازات الحكومة خصوصا فيما يتعلق ببريكست وأزمة أوكرانيا"، مضيفا "سنستمر بدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام موسكو لأطول فترة ممكنة".