عاجل- تعيين رئيس وزراء جديد.. تصريح جديد من جونسون

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، إن "الحكومة مستمرة فى خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى لانتخاب زعيم جديد للمحافظين الأسبوع المقبل.

وكان جونسون، قد أعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين، مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم للحزب تبدأ الآن.

يشار إلى أن مجلس العموم البريطانى، كان قد عقد اليوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة أزمة استقالات حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إذ أعرب عدد من النواب على أهمية رحيل الحكومة نظرا لعدم تقديمها الخدمات للبريطانيين.