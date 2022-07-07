العالم اليوم - نهاية جدل "رحيل رونالدو" عن مانشستر يونايتد.. وهذه قيمته

انتم الان تتابعون خبر نهاية جدل "رحيل رونالدو" عن مانشستر يونايتد.. وهذه قيمته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 02:19 مساءً - لليوم الثالث، تغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى عن استعدادات مانشستر يونايتد الإنجليزي للموسم الجديد، مما يعني أن مغادرته أسوار "أولد ترافورد" باتت مسألة وقت فقط.

وكانت تقارير ذكرت، الأسبوع الماضي، أن رونالدو أبلغ إدارة فريقه برغبته في المغادرة هذا الصيف، وهو الأمر الذي رفضه مان يونايتد في البداية، لاسيما وأن عقده ما يزال ساريا.

لكن يبدو أن مسؤولي "الشياطين الحمر" رضخوا في النهاية للأمر الواقع، ووافقوا على رحيل "الدون"، حسب ما كشفه الصحفي البرتغالي برونو أندرادي.

وقال أندرادي، على حسابه الرسمي في تويتر: "وافق مانشستر يونايتد على الضغوط (التي مارسها رونالدو) وهو مستعد للبيع".

وأضاف: "إدارة الفريق تريد حوالي 15 مليون يورو (أو 13 مليون جنيه إسترليني) لفتح باب المفاوضات مع الأندية المهتمة".

وسيبحث رونالدو (37 عاما) عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.