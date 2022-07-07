instant link موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق وزارة التربية والتعليم نتائجنا بالرقم الامتحاني

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استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، وذلك بناء على ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الأيام الأخيرة من موعد إعلان نتائج الطلاب في جميع المحافظات، حيث تعتبر نتائج الثالث المتوسط هي أكثر النتائج التي تتصدر محركات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المدارس، حيث كانت امتحانات الطلاب الخاصة بالدور الأول قد انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على موعد الامتحانات الذي جاء موحد، وسوف نرصد من خلال هذه السطور رابط موقع نتائجنا الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق برقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتيجة الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الأيام الأخيرة، أنه قد تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق الخاصة بالدور الأول لنهاية العام الدراسي 2022، حيث تمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية المختلفة تمهيدا لطرح النتيجة، والتي سوف تعلن رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى طرحها من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة والمخصص لطرح نتائج الطلاب، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد موعد أداء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 والذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الاول.
استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق
ويمكن لكافة الطلاب في جميع المحافظات العراقية بشكل عام الاستعلام إلكترونيا بسهولة عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022، وذلك بجميع المدارس بشكل عام، حيث يتم استخراج النتيجة برقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا إلكتروني مباشر.
- ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- ثم يتم تحديد خدمات التعرف على نتائج الطلاب.
- اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022.
- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب ثم كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح عبر الموقع.
- ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة.
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