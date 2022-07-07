من هو المرشح المفضل لقيادة حزب المحافظين البريطانى؟ استطلاع يجيب

جدة - نرمين السيد - وكان بن والاس، قد دعا نواب حزب المحافظين لإجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على تويتر: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهى الآلية التى أنصح الزملاء باستخدامها. فى غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".

ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقالات المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه.