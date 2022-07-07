عاجل- توقعات بتعيين نائب جونسون رئيسا موقتا للحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، من المقرر أن يلقى كلمة بعد قليل بشأن أزمة الاستقالات التى طالت حكومته، مشيرة إلى أن جونسون قد يعين نائبه دومينيك راب، رئيسًا مؤقتا للحكومة.





وكان مجلس العموم البريطانى، قد عقد اليوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة أزمة استقالات حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إذ أعرب عدد من النواب على أهمية رحيل الحكومة نظرا لعدم تقديمها الخدمات للبريطانيين. ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقالات المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه.

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