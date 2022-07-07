عاجل- الكرملين: نأمل بوصول أشخاص أكثر احترافية إلى رئاسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن "استقالة بوريس جونسون من عدمها لا تهمنا، فنحن لا نروق لجونسون ولا يروق لنا أيضا"، مضيفا "نأمل بوصول أشخاص أكثر احترافية إلى رئاسة الوزراء البريطانية".
وكان جونسون، قد أبلغ رسميًا لجنة 1922 بحزب المحافظين موافقته على الاستقالة، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف المقبل.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن جونسون وافق على الاستقالة لكنه يريد البقاء بمنصبه حتى انتخاب زعيم للمحافظين، مشيرة إلى أن الحزب يعمل على ترتيب انتقال السلطة، وذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون.
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