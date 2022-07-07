جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، جلسة طارئة لمجلس العموم البريطانى، لمناقشة أزمة استقالات حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وذلك حسبما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.





ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقالات المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه. وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه فى ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة فى منتصف مايو، واستقال آخر فى أبريل لمشاهدته مواد إباحية فى المجلس على هاتفه المحمول فى أبريل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انطلاق جلسة طارئة لـ مجلس العموم البريطانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.