العالم اليوم - الكرملين يعلق على استقالة جونسون المتوقعة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 01:18 مساءً - قال الكرملين، الخميس، إنه يأمل في تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في بريطانيا، بينما يواجه رئيس وزرائها، بوريس جونسون، ضغوطا كثيفة تدفعه إلى الاستقالة.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وزاد: "لكن في الوقت الحالي، هناك أمل ضئيل في ذلك".

وجاء حديث بيسكوف ردا على سؤال عن الأزمة السياسية البريطانية التي يبدو أنها ستفضي إلى إطاحة جونسون.

وأضاف المتحدث الروسي "هو لم يكن يحبنا، ونحن لم نكن نحبه أيضا"، وفق "رويترز".

وكان جونسون واحدا من قادة الغرب الذين اتخذوا موقفا متشددا إزاء روسيا في حرب أوكرانيا، وزار كييف مرتين، وتعهد مرارا بدعم الأخيرة في حربها ضد موسكو.

واعتبر أن الغرب كان "بطيئا في فهم ما يحدث في أوكرانيا".

وردا على ذلك، عاقبته روسيا بأن أصدرت في أبريل الماضي قرارا يمنعه من دخول أراضيها.