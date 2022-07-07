“متاح هنا ” ظهور لينك ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول النتيجة الكترونيا بجميع المحافظات بغداد

تشهد محركات البحث عمليات بحث متعددة من جانب طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء العراق، وذلك لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول 2022 التي قد أنتهى منها الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب الطلاب وكذلك أولياء الامور في الاطمئنان على النتائج تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر نتائج الثالث المتوسط من أهم النتائج التي تعتبر نقطة حاسمة في مستقبل الطلاب للمرحلة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 وكذلك كيفية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا عبر موقع نتائجنا الالكتروني.

نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق بجميع المحافظات

وبمجرد من الانتهاء من امتحانات الدور الأول الخاصة بطلاب الصف الثالث متوسط في العراق والتي أنتهت بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد شهدت الساعات الماضية ازدياد كبير في عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وذلك بخصوص التعرف على رابط نتائج الثالث متوسط 2022، وقد أكدت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية عن تفاصيل اعلان نتائج الطلاب في مختلف المدارس بشكل عام، حيث أكدت الوزارة على اقتراب موعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب، ومن ثم تمر النتائج بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة رصد الدرجات ومراجعك النتائج تمهيدا للاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد بينم كذلك وزارة التربية والتعليم العراقية الخطوات الصحيحة التي يتم من خلالها حصول الطلاب على نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات.

رابط موقع نتائجنا استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية استخراج نتائج امتحانات الدور الاول لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، حيث يتم استخراج النتيجة مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية والتي تساعدك في الحصول على النتيجة الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في الخطوة الأولى يدخل الطالب أو ولي الأمر إلى رابط موقع وزار التربة العراقية.

وزار التربة العراقية. ومن ثم يتم اختيار أيقونة استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم يتم العمل على تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

حيث يقوم الطالب باختيار اسم المحافظة التي يدرس فيها

وبعدما يتم تنزيل الملف عليه أن يبحث عن اسمه بواسطة رقم المقعد.

ثم يتم اختيار خانة النتيجة لتظهر مباشرة على الموقع بالدرجات.

المحافظات التي تم إعلان نتائجها إلكترونياً

نينوي وديالي والكرخ والرصافة والنخف وي قار والقادسية وصلاح الدين و واسط واربيل والسليمانية ودهوك والانبار وبابل والبصرة وكربلاء وكركوك وميسان والمثني.