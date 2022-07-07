نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو. تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022 النسخة الحديثة موقع وزارة التربية نتائج التاسع سوريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022 الدور الأول، يبحث الألف من الطلاب في محافظات سوريا المختلفة عن تطبيق النتائج الرسمي للإستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 وكذالك نتائج الصف التاسع 2022 والتي أعلنت وزارة التربية السورية عبر موقعها الرسمي على موقع فيس بوك، أن التطبيق الجديد التابع لوزارة التربية يمكن للطلاب تحميله عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي سنشرحها لمتابعي موقع ثقفني في سوريا، حتى يقوموا بتنزيل التطبيق الجديد وذالك بالتزامن مع قرب إعلان النتائج الدور الأول، والتي من المترقب رفعها عبر التطبيق والموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح وفيما يلي شرح لطريقة التحميل.

أعلنت وزارة التربية السورية أنه بمجرد رفع النتائج سوف تتيح للطلاب الاعتراض على النتائج لمدة 5 أيام، وسوف يتم دراسة الطلب ومن يثبت أن له حق في الاعتراض، وله رصيد من الدرجات سوف تضاف له فوراً، لأن هدف الوزارة مصلحة الطلاب قي المقام الأول وقبل أي شيئ وفيما يلي تفاصيل النتائج.

تحديث الآن : أعلنت وزارة التربية السورية عن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، جاء هذا الإعلان عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية على الفيس بوك، وحددت الوزارة الثالثة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، الخامسة مساءً بتوقيت سوريا المحلي، والإستعلام إلكتروني عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات المحدث الجديد اليوم وموقع الوزارة الرسمي فقط لأغير ولا يوجد مواقع أخرى للإستعلام



تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2022

في ظل التطور الذي تنشده الجمهورية السورية في كافة المجالات فقد أعلنت وزارة التربية عن إنشاء تطبيق خاص للطلاب يمكنهم من خلاله الإستعلام الإلكتروني عن النتائج دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التطبيق يتيح للطلاب البحث واستخراج النتائج لجميع المراحل سواء مرحلة شهادة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية وفيما يلي شرح لطريقة تثبيت التطبيق للنسخة الجديدة 2022.

شرح فيديو لطريقة تحميل تطبيق النتائج السورية

أستعلام نتائج البكالوريا الدور الأول

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية moed.gov.sy .

. تحديد السنة الدراسية المراد الاستعلام عنها والتخصص.

تسجيل البيانات التالية الاسم ورقم الاكتتاب وأسم المحافظة.

النقر على بحث أو أستعلام لتظهر النتائج فوراً.

موعد إعلان نتائج البكالوريا والصف التاسع

يتابع السيد الدكتور دارم طباع وزير التربية السورية، كافة مراكز التصحيح يومياً من خلال التقارير والجولات التي يقوم بها بنفسة ومساعديه، سواء مدير الامتحانات بالوزارة السيد يونس فاتي وكبار رجال الوزارة، لمتابعة التصحيح ورصد الدرجات وتقريبا بنسبة 99% تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ومن المنتظر أن تعلن اليوم الأربعاء أو غداً الخميس قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا نسخة 2022

تعمل وزارة التربية على تحديث التطبيق من عام لأخر حتى يتواكب مع الأجيال الحديثة من الهواتف الذكية، والتطبيق التابع لوزارة التربية تم التأكد من فاعليته واستعداده لدخول الطلاب، خاصة أن أعداد طلاب الباك يقارب 250000 طالب وطالبة، وعدد طلاب الصف التاسع 400000 طالب وطالبة في جميع المحافظات.

مميزات تطبيق نتائج الامتحانات

التطبيق الحديث يدعم جميع الهواتف الذكية الحديثة.

يسهل عملية أستخراج النتائج بصورة سريعة وبسيطة يمكن لجميع الطلاب أستخدامه.

التطبيق الجديد يوفر على الطلاب الوقت والجهد في أستخراج النتائج.

يمكنك من أي مكان في سوريا معرفة النتيجة فقط يكون هناك إنترنت وتحمل التطبيق للإستعلام.

الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية فيس بوك

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربلية السورية، أن أعمال التصحيح لنتيجة الثانوية العامة البكالوريا الدورة الأولى 2022 تسير على قدم وساق، حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن والأمر أوشك على الانتهاء الكامل خلال الساعات القليلة القادمة، وبعدها سوف يتم اعتمادها لرفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

متابعي موقع ثقفني داخل الجمهورية السورية والمقيمين في جميع دول العالم، لم يعلن حتى اللحظة الموقع الرسمي للوزارة عن موعد رسمي ومحدد لرفع النتائج للطلاب، حتى يتمكنوا من أستخراجها عن طريق بياناتهم الشخصية، عبر تحميل تطبيق الامتحانات الرسمي التابع للوزارة، ونحن نتابع الموقع لحظة باللحظة وفي حالة رفع النتائج سنوافيكم بها فوراً.