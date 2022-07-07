نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضِغَط هنا معرفة” نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول موقع نتائجنا والموقع الوزاري RESULTS في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث بشكل كبير بين الطلاب والطالبات في العراق عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور موقع نتائجنا، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كافة التفاصيل الجديدة بخصوص النتيجة، حيث إنه كما نعلم فكل يوم يمر تظهر أخبار جديدة بخصوص نتائج الدور الأول لنهاية العام الدارسي للسنة الأخيرة بالمرحلة المتوسطة في العراق، والتي اقتربت بالفعل بعد مرور أيام من بدأ عمليات التصحيح والمراجعة والرصد في مراكز التصحيح المنتشرة في جميع محافظات العراق، فتابعوا معنا.

اخبار نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

ونتعرف معكم على آخر اخبار وزارة التربية العراقية بخصوص نتائج الصف الثالث المتوسط 2022، حيث وردت الكثير من الأخبار التي انتشرت وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل جروبات تطبيق التلكرام عن موعد النتائج، ولكن نذكركم، بعدم الدخول إلى أي رابط من الروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مالم تنته ب iq، وهذا لتفادي أي ضرر قد يحدث.

وقد أكدت العديد من المصادر من العديد من المعلمين في الإدارات التعليمية بالمحافظات العراقية عن أن النتائج ستظهر قبل عيد الأضحى، وقد أكد هذا أحد المسؤولين في إدارة تربية الكرخ الثالثة، حيث ذكر أن النتائج ستظهر خلال اليومين القادمين.

وهو ما يعتبر صحيحا بشكل كبير، حيث إن الفترة الماضية كافية لانتهاء عمليات التصحيح في جميع المحافظالت العراقية، ويعمل المعلمين على إنهائها بسرعة وهذا حتى تظهر النتائج قبل أن ينتهي الأسبوع الحالي.

وبالفعل قد ظهرت منذ قليل نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 بجميع المحافظات، ونبارك للطلاب الناجحين، ومع الأسف جاءت النتائج بنسب نجاح قليلة نوعا ما، حيث وجدنا في معظم الكشوف التي نبحث فيها عن نتائج الطلاب في التعليقات أن نسب النجاح لم تتجاوز ال50 بالمئة إلا في حالات نادرة، وهذا ما يعتبر غريبا نوعا ما، ونتمنى أن تتخذ وزارة التربية العراقية قرارا بشأن هذا الموضوع في وقت عاجل.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول موقع نتائجنا

وسنبدأ معكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائجنا، ثم سنتابع معكم طريقة معرفتها عبر موقع وزارة التربية الرسمي، وهذا في حالة اذا واجهتم ضغط على الموقع، فتابعوا هذه الخطوات:

تذهب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني بعد البحث عنه في كوكل.

ثم تختر المحافظة.

في ملف المحافظة، اكتب اسم المدرسة في خانة البحث.

ثم اضغط على الكشف.

بعدها ابحث عن اسم الطالب داخل الكشف.

نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية العراقية 2022

وأما بالنسبة للطريقة الرسمية، والتي نفضلها دوما، وفالطريقة كما يلي:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

تنتقل إلى اخبار الوزارة.

اذا تم الإعلان عن النتيجة ستجد الخبر بالأعلى.

ثم اضغط على الرابط الذي توفره الوزارة.

بعدها تختر مجلد المحافظة، وتستخرج النتيجة بنفس الطريقة، حيث إن الكشوف هي نفسها.

هذا كان مقالنا أعزائنا المتابعين عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول موقع نتائجنا، حيث تابعنا معكم طريقة استخراج النتيجة بطريقتين، حيث يمكنكم التحويل من الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية اذا لم يشتغل معك الموقع، حيث كما نعلم فإن البنية التحتية للمواقع العراقية ضعيفة ولا تتحمل ضغط طلبات الطلاب بشكل كافي، فتابعوا معنا نتائج الثالث المتوسطة أولا بأول.