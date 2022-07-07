نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bac.men.gov.ma رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب “الباك” برقم المسار وزارة التربية والوطنية والتعليم في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب فقد كشفت وزارة التعليم المغربية رسميا خلال الساعات الماضية عن الانتهاء رسميا من اعتماد كشوف الطلاب والخاصة بنتائج البكالوريا في جميع المدن المغربية، وذلك بعدما تم الانتهاء من رصد النتائج والانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، حيث يسهل الاطلاع على نتائج البكالوريا في المغرب برقم المسار 2022 الخاص بالطالب بناء على الموقع المفعل من قبل وزارة التعليم المغربية، وقد أشارت عن موعد طرح النتيجة لتكون خلال الساعات المقبلة، ومن خلال هذه السطور توضح كافة الخطوات اللازمة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب 2022 برقم المسار.
نتيجة البكالوريا في المغرب 2022
وتعتبر نتائج البكالوريا من أهم النتائج التي يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء المغرب بالتعرف عليها في هذا التوقيت، والتي قد تم التنويع على كونها يتم طرحها ، ليتم الاطمئنان على معدلات الطلاب التي تؤهلهم للمرحلة الدراسية المقبلة واختيار الجامعة التي يرغب بها الطالب، وقد نوهت الوزارة أنه بالنسبة الإعلان عن نتيجة الدورة الاستدراكية من الامتحانات سوف يتم طرحها لجميع الطلاب رسميا يوم 22 يوليو، وسوف تعلن كل النتائج على موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تكون تابعة لوزارة التعليم، وذلك في إطار تسهيل الحصول على النتيجة فقد باستخدام رقم المسار الخاص بالطالب توفيرا للوقت والجهد.
رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب
ويمكن استخراج نتائج البكالوريا في المغرب بسهولة إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم دخول الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية الوطنية المغربية الرسمي، أو عبر موقع نتائج البكالوريا.
- ومن ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب أو الطالبة بكل دقة.
- وسوف يتم توجيه رسالة إلكترونية على بريد الطالب الإلكتروني أو الـ Gmail،
- من المقرر أن تشمل هذه الرسالة على كود تفعيل، يقوم المستخدم بكتابته في المكان المخصص له.
- ثم يتم تحديد اللغة التي يرغب بها.
- يتم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة، لتظهر مباشرة من خلال الموقع.
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