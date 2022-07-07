رابط رسمي http://moed.gov.sy/ استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2022 برقم الاكتتاب موقع وزارة التربية والتعليم السورية جميع المحافظات 

رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2022 حيث تستمر عمليات البحث في هذا التوقيت بشكلٍ ملحوظ من جانب الطلاب في كافة المحافظات السورية لكي يتم التعرف على نتائج البكالوريا في سوريا 2022 برقم الاكتتاب، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة بالتزامن مع انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب بناء على ما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم السورية رسميا، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات بناء على الجدول المعلن رسميا لكافة المحافظات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2022 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتيجة البكالوريا في سوريا 2022 برقم الاكتتاب

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على نتائج الطلاب الخاصة بالبكالوريا في سوريا بجميع المحافظات، حيث تم التأكيد أنه قد تم إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات وان النتائج في هذا التوقيت تمر بالمرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج والدرجات تمهيدا لطرح النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما قد أشارت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا عبر موقعها عن موعد الدورة الثانية للبكالوريا، حيث أكدت أنه من المتوقع أن تكون الامتحانات الخاصة بالدورة الثاني بداية من يوم الأول من شهر أغسطس، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 13 يومًا، وكذل حتى انتهاء صلاحيته في اليوم الثالث عشر من نفس الشهر، وقد أكدت أنه فيما يتعلق بنتائج الدورة الأولى من البكالوريا 2022، سوف تشهد عملية طرحها إلكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم أن النتائج تمر بالمرحلة الأخيرة في هذا التوقيت.

رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2022

ويمكن استخراج كافة نتائج الطلاب الخاصة بالبكالوريا في مختلف المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.