نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 تزداد عمليات البحث بشكل كبير في هذه الساعات للتعرف على رابط موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية 2022، وذلك قد جاء بالتزامن مع اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج امتحانات الثالث الدور الأول التي قد انتهى منها الطلاب بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أكدت الوزارة أن النتائج سوف تظهر لجميع الطلاب خلال الساعات المقبلة، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط .
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق
ومن المقرر أن يتم رصد كافة نتائج الطلاب والدرجات في مختلف المواد الدراسية في هذا التوقيت، وذلك بعدما أعلنت الوزارة الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وقد أكدت كذلك أنه بعد الانتهاء من تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، سوف يتم الإعلان رسميا عن طرح النتائج، وقد أكدت الوزارة أن النتائج تمر بالمرحلة الأخيرة الخاصة بها في هذا التوقيت، تمهيدا لكي يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، وبناء على المؤشرات التي ظهرت في الكثير من المحافظات، فقد تم التأكيد على أن نسب النجاح الخاصة بالطلاب قد جاءت على نحو مرتفع.
موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022
وفي بيان رسمي أصدرته وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد نوهت على أن كافة نتائج الطلاب والخاصة بالصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية سوف يتم استخراجها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع نتائجنا، عن طريق اتباع ما يلي مباشرة.
- في البداية يتم التوجه مباشرة من قبل الطالب أو الولي إلى موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك ممكن ان تظهر النتائج على موقع موقع نتائجنا
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة ثالث متوسط من بين الاختيارات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني.
- بعد ذلك سوف تظهر أمام المستخدم قائمة بأسماء المحافظات.
- يتم تحديد المحافظة وإدخال الرقم الامتحاني.
- ثم اختيار إظهار النتيجة.
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