عاجل- جونسون يوافق على الاستقالة رسميا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبلغ رسميًا لجنة 1922 بحزب المحافظين موافقته على الاستقالة، لكنه سيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف المقبل.





وبحسب الصحيفة البريطانية، فأن جونسون وافق على الاستقالة لكنه يريد البقاء بمنصبه حتى انتخاب زعيم للمحافظين، مشيرة إلى أن الحزب يعمل على ترتيب انتقال السلطة، وذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون. ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقالات المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه. وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه فى ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة فى منتصف مايو، واستقال آخر فى أبريل لمشاهدته مواد إباحية فى المجلس على هاتفه المحمول فى أبريل.

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