بيان الرحيل.. جونسون يلقى كلمة مهمة أمام البريطانيين اليوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية" بى بى سى"، فأن جونسون يعتزم التقدم باستقالته من رئاسة حزب المحافظين اليوم، وذلك بعد استقالة أكثر من 55 وزيرا ومسؤولا بحكومته.

ويواجه رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، الذى أضعفته سلسلة من الفضائح والذى نجا من تصويت لإقالته وسحب الثقة من الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة "بارتى جيت" فى يونيو الماضى، مشكلة جديدة مع الاستقالات المستمرة لأعضاء حكومته، والتى تعد ضربة قاضية للأخير الذى حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسى ضد أحد وزرائه.

وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه فى ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة فى منتصف مايو، واستقال آخر فى أبريل لمشاهدته مواد إباحية فى المجلس على هاتفه المحمول فى أبريل.