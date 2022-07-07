وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات هاتفية مع نظيره الباكستانى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الباكستانى بيلاوال بوتو زردارى، تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وقال برايس فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن الوزير بلينكن جدد التأكيد على الأهداف المشتركة للدولتين فى تعزيز الشراكات الثنائية بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن الاستقرار الاقتصادى والمناخ والصحة، وذلك فى سياق ترحيبه بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وباكستان. كما ناقش الوزيران التنسيق للتخفيف من الأزمة الإنسانية فى أفغانستان والاستقرار الإقليمى والعلاقات التجارية والشعبية، فضلا عن الآثار المدمرة لما وصفه "بحرب بوتين غير المبررة على أوكرانيا على الأمن الغذائى فى باكستان والعالم"، بحسب الخارجية الأمريكية.

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