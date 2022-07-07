رابط نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

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عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى حسب الاسم، ينتظر طلاب البكالوريا 2022 في سوريا ظهور نتائج البكالوريا 2022 خلال الأيام القليلة القادمة في كافة المحافظات والمدن السورية، وذلك بعد أن انتهى طلاب البكالوريا 2022 من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2022 الدورة الأولى خلال الأيام الماضية.

نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى

ويعيش طلاب البكالوريا في سوريا حالة من ترقب ظهور نتائج امتحانات الدورة الأولى في مختلف أنحاء سوريا، وذلك طلاب القسم العلمي، والأدبي، والثانوية الشرعية، حيث تم الانتهاء من أداء امتحانات الدورة الأولى في الثانوية السورية خلال الأيام الماضية، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو من العام الجاري 2022.

ويتم حالياً تصحيح دفاتر إجابات الطلاب في مختلف المواد الدراسية التي أدى فيها طلاب البكالوريا 2022 الدورة الأولى اختبارات نهاية الثانوية العامة في سوريا، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة برفع نتائج الطلاب فور الاعلان عنها من قبل وزارة التربية السورية عبر موقع وزارة التربية على الانترنت.

رابط نتائج البكالوريا 2022 موقع وزارة التربية السورية

وكانت وزارة التربية السورية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022 الدورة الأولى بقسميها: العلمي، والأدبي بالإضافة إلى الثانوية الشرعية من خلال موقع وزارة التربية على الإنترنت، حيث سيتمكن كافة طلاب الثانوية في سويا من استخراج نتائج البكالوريا من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: moed.gov.sy، والذي ستتوافر من خلاله النتائج فور الانتهاء من تصحيح كافة المواد، ورصد الدرجات ومن ثم القيام باعتماد النتائج من قبل وزير التربية، قبل أن تقوم الوزارة برفع النتائج عبر موقعها الالكتروني، حتى يتثنى لكافة طلاب البكالوريا وأولياء الأمور استخراج نتائج البكالوريا فور ظهورها والاعلان عنها من قبل الوزارة.

نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى حسب الاسم

ويمكن لكافة طلاب البكالوريا 2022 الدورة الأولى استخراج نتيجة البكالوريا الخاصة بهم من خلال خدمة نتائج البكالوريا حسب الاسم والتي تتوافر من خلال موقع وزارة التربية السورية بعد أن يتم الاعلان عن النتائج، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لاستخراج النتائج الامتحانية الخاصة بطلبة مرحلة الثانوية داخل سوريا.