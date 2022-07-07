نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 موقع epedu.gov.iq خبر عاجل للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 برقم المقعد هي أهم ما يتصدر محركات البحث جوجل اليوم، وذلك لمحاولة الوصول إلي رابط موقع epedu.gov.iq الرسمي لوزارة التربية العراقية، خاصة بعد إعلان الوزارة إلي خبر عاجل للطلاب بشأن موعد إعلان نتائج الثالث، ذلك بعد أن انتهت الوزارة اليوم من تصحيح اخر مادة ورصد درجاتها وهي مادة الفيزياء، والتي انتهت الوزارة من أعمال تصحيحها ورصد درجاتها للطلاب في عموم المحافظات، هذا وقد أشارت بعض التقارير المتابعة لكل ما يصدر من وزارة التربية العراقية أن الوزارة سوف تعمل علي معالجة الدرجات الحرجة للطلاب، وذلك ماتم مع طلاب السادس الابتدائي، وذلك بإضافة نحو 4 او 5 درجات لحين اكتمال مجموع درجات الطلاب إلي 50 درجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 epedu.gov.iq

رابط موقع نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 عموم المحافظات، يستمر الطلاب في عموم المحافظات العراقية بالبحث عن النتيجة منذ أن انتهي الطلاب من أداء الامتحانات في اخر مادة، وبالرغم من اتباع وزارة التربية والتعليم العراقية نظام عرض النتيجة بعد مرور نحو أسبوعين من انتهاء الامتحانات، نجد أن الوزارة سوف تعلن خلال الساعات القادمة عن نتيجة الثالث متوسط 2022 بالرقم الامتحاني، خاصة أن كافة المواد الدراسية تم تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات فيها بنجاح، ولذلك سوف تعلن النتيجة عبر واحد من المواقع المتخصصه للنتيجة، وأشهرها موقع النجاح ونتائجنا، إلا أن المصدر الرسمي لوزارة التربية العراقية هو موقع epidu.gov.iq بالاسم ورقم الطالب الامتحانات.

موقع وزارة التربية العراقية

اتبع الخطوات التالية لتحصل علي نتيجة الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات، حيث يتساءل الطلاب عن الطريقة الصحيحة للحصول علي النتيجة، وكذلك الخطوات المتبعة للحصول عليها، والتي تختلف وفقا لنظام عرض النتيجة، حيث إن موقع النجاح يتيح النتائج pdf، فيما يعرض موقع وزارة التربية العراقية النتيجة بتلك الطريقة

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

سجل رقم الطالب الامتحاني.

ادخل اسم الطالب.

اترك لنا تعليق في صندوق الوصف، حتي نشير اليكم فور إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022

بعد أن أعلن الاستاذ سعد الرباعي مدير الكرخ الثالثة أن إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات، سوف يكن خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تم تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات في اخر مادة وهي مادة الفيزياء، وفي ضوء ذلك لم يتبقي سوي تحديد نسبة النجاح والرسوب للطلاب، ومن ثم أكدت وزارة التربية العراقية إعلان النتائج خلال يومين من الآن.

إعلان نتائج المكملين في نتائج الثالث متوسط العراق

الطلاب المكملين هو الذين نجحوا في جميع المواد عند تحصيل نتيجة الثالث متوسط العراق الدور الاول 2022 برقم المقعد، إلا أنهم لم يحققوا النجاح في نحو ثلاثة مواد، ويتم اكمال الدراسة لهم في الدور الثاني، أما الطلاب الذي رسبوا في أربعة مواد يعتبروا راسبين، وسوف نوفر لكم النتيجة خلال الساعات المقبلة.

بنسبة نجاح وصلت إلي 99% تمكن طلاب الثالث متوسط 2022 من تحقيق النجاح في مادة اللغة الإنكليزية، هذا وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن نسبة نجاح الطلاب في مادة الفيزياء هي 86%، هذا وسوف تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات قبل عيد الاضحي المبارك، وذلك خلال الساعات المقبلة وسوف نشير إلى ذلك رسميا من خلال تحديث هذا التقرير.

تمت اعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المحافظات العراقية بالفعل، واليوم الخميس 7 يوليو تم إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول في جميع المحافظات، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أنها متاحة عبر الروابط الكترونية لجميع الطلاب بداية من لحظة إعلانها، ويمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني في أي وقت والحصول عليها أما عن طريقة رقم المقعد، لو بصيغة ملفات pdf.